Рядовой Акулов с сослуживцами разбили четыре танка ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Рядовой Акулов заметил выдвинувшуюся технику украинских боевиков и вместе с экипажем другого танка грамотно использовал условия местности, чтобы маневрировать и атаковал технику ВСУ. Прицельным огнем российские танкисты уничтожили четыре танка противника.
Рядовой Евгений Акулов за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО на Украине, награжден медалью «За отвагу».
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