Рядовой Рыжкович на БМП разгромил группу диверсантов

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Уточняется, что Рыжкович заметил диверсантов, когда наносил удары по вооружению, боевой технике и живой силе противника в составе расчета БМП. Российский боец прикрывал подразделения пехоты, в то время как украинские диверсанты хотели обойти военнослужащих ВС РФ с фланга.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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