Рядовой ВС РФ Березин уничтожил в бою более десятка украинских боевиков

Фото: сайт Минобороны РФ
В ходе боев в районе Времевского выступа рядовой ВС России лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова.
Собеседник агентства отметил, что солдаты группировки «Восток» проявляют героизм и мужество при выполнении боевых задач.
Он добавил, что благодаря самоотверженности и профессионализму лично рядового Артема Березина и мотострелков атака ВС Украины была сорвана, а российская армия сохранила свои позиции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — рассказал Чехов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян