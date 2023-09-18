С 1 ноября вступят в силу изменения в предоставлении льгот участникам СВО

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С 1 ноября текущего года все военнослужащие из Белгородской области, принимающие участие в СВО, смогут получать все формы поддержки, в которые также входят единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что выплаты распространяются и на тех военнослужащих, которые состоят в частных военных компаниях.
Кроме того, Гладков поручил до 1 ноября провести обход по квартирам семей участников СВО, чтобы убедиться, что они проживают в комфортных условиях.
Ранее военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему заметен рост популярности службы в зоне СВО по контракту. По его словам, с начала текущего года контракты подписали уже 280 тысяч россиян. Это связано с получением большого количества льгот, которые предоставляются как самому военнослужащему, так и членам его семьи.
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Кроме того, Гладков поручил до 1 ноября провести обход по квартирам семей участников СВО, чтобы убедиться, что они проживают в комфортных условиях.
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Анастасия Чинкова