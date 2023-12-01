С начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 452 тыс человек

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года уже более 452 тысяч человек подписали контракт с Минобороны РФ в интересах объединенной группировки войск. Об этом он сказал ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками в Сибирском федеральном округе.