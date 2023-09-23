С начала СВО 3500 россиян попросили убежища в Германии

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что предоставление информации ВСУ для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно рассматривать как акт агрессии против РФ. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.