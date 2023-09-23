С начала СВО 3500 россиян попросили убежища в Германии

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С начала спецоперации на Украине примерно 3500 россиян подали заявки на получение убежища в Германии.
На данный момент одобрили только 90 заявок, пишет издание RND со ссылкой на данные Министерства внутренних дел ФРГ.
Все 90 человек, которые получили статус защиты, являются мужчинами призывного возраста. Решение уже вынесено по более чем 1500 заявлениям, ещё примерно 1100 заявлений рассмотрят другие страны — члены Евросоюза. Это государства, через которые заявитель в первый раз попал в ЕС либо где он уже прежде просил об убежище.
Пресс-секретарь немецкой партии «Левых» Клара Бюнгер подвергла критике Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF). Она заявила, что защита россиян, которые попросили убежища в стране из-за нежелания попасть в армию, недостаточна. Бюнгер считает, что ведомство должно предоставить россиянам более простую процедуру предоставления защиты, а также гуманитарные визы, «чтобы не бросать этих людей».
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Все 90 человек, которые получили статус защиты, являются мужчинами призывного возраста. Решение уже вынесено по более чем 1500 заявлениям, ещё примерно 1100 заявлений рассмотрят другие страны — члены Евросоюза. Это государства, через которые заявитель в первый раз попал в ЕС либо где он уже прежде просил об убежище.
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Мария Фирсова