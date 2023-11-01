«С ностальгией вспоминаю годы службы»: Шапкин посетил пункт отбора на СВО в Балашихе

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk
В непростые для России времена каждый уважающий себя мужчина хочет сделать все возможное, чтобы защитить свою семью, свой дом и свою страну.
Как известно, сделать это можно одним единственным способом – заключив контракт с Министерством обороны РФ. Пункт отбора на военную службу, расположенный в городе Балашиха, посетил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. В беседе с «Радио 1» он рассказал, почему советует желающим подписать контракт отправиться именно туда.
Член Мособлдумы напомнил, что прохождение мероприятий в пункте отбора – лишь первый, небольшой этап перед тем, как будущий военный попадёт на линию боевого соприкосновения.
Однако, по его словам, в пункте отбора новобранцам всё же дают первичные азы. Их учат обращаться с оружием, а также проводят инструктаж по медицинскому обслуживанию в полевых условиях. В современных боевых действиях, где основная масса снарядов имеет осколочно-разрывные свойства, военным просто необходимо уметь оказывать первую медицинскую помощь и останавливать кровь. Этому в балашихинском пункте контрактников обучают профессионалы, имеющие за плечами опыт СВО.
Он также подчеркнул, что контрактника на каждом этапе спрашивают, действительно ли он готов к прохождению службы. Все происходит строго на добровольных основах. В крайний раз будущего военного окликают при посадке в автобус – «Готовы?», и только после этого отправляют по месту прохождения службы.
Шапкин заявил, что в настоящий момент через балашихинский пункт отбора на военную службу уже прошли порядка шести тысяч человек.
Попробовать свои силы и подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Кандидаты должны соответствовать всего несколько требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Читайте также:
Bild: Российские силы продолжают укреплять линию обороны «зубами дракона»
Шойгу: Киевский режим проигрывает, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО
Группировка ВС РФ «Восток» уничтожила 160 бойцов ВСУ около Старомайорского
«Как офицер, я с ностальгией вспоминаю годы службы, и посетив этот центр могу сказать, что и условия, и организация работы на самом высоком уровне», - рассказал Шапкин.
Российскую армию признали самой сильной в мире
«Задача этого пункта принять и оформить добровольца. Они должны подписать контракт с Минобороны. А дальше они отправляются в те воинские части, которые прописываются в контракте. Уже в воинской части, на полигонах в учебных центрах они проходят непосредственную подготовку», - объяснил Шапкин.
Однако, по его словам, в пункте отбора новобранцам всё же дают первичные азы. Их учат обращаться с оружием, а также проводят инструктаж по медицинскому обслуживанию в полевых условиях. В современных боевых действиях, где основная масса снарядов имеет осколочно-разрывные свойства, военным просто необходимо уметь оказывать первую медицинскую помощь и останавливать кровь. Этому в балашихинском пункте контрактников обучают профессионалы, имеющие за плечами опыт СВО.
«Самое главное иметь при себе паспорт, а весь остальной перечень уже не так сложно найти. Те добровольцы, которые имеют опыт боевых действий, буквально за один день оформляются и уезжают по месту прохождения службы. С теми, кто не имеет опыта, работают порядка трех суток», - отметил Шапкин.
Он также подчеркнул, что контрактника на каждом этапе спрашивают, действительно ли он готов к прохождению службы. Все происходит строго на добровольных основах. В крайний раз будущего военного окликают при посадке в автобус – «Готовы?», и только после этого отправляют по месту прохождения службы.
Украинский солдат выступил с неожиданным заявлением о российской армии
Шапкин заявил, что в настоящий момент через балашихинский пункт отбора на военную службу уже прошли порядка шести тысяч человек.
Попробовать свои силы и подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Кандидаты должны соответствовать всего несколько требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Читайте также:
Bild: Российские силы продолжают укреплять линию обороны «зубами дракона»
Шойгу: Киевский режим проигрывает, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО
Группировка ВС РФ «Восток» уничтожила 160 бойцов ВСУ около Старомайорского
Евгения Парфентьева