Сальдо: Активность перемещений ВСУ на Херсонщине снизилась после уничтожения склада ГСМ

Уничтожение крупнейшего склада горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бериславом привело к снижению активности перемещений транспорта и военной техники в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Он сообщил, что мелкие группы украинских военных не оставляют попыток переправиться на левобережье Днепра.
По словам Сальдо, необходимо препятствовать киевскому режиму в накоплении запасов вооружения и расходных материалов для него, во избежание нанесения вреда российской армии.
Ранее в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонщины заявил, что с 1 по 23 июля украинские подразделения в ходе боевых действий на территории области потеряли до 880 человек личного состава,а также более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы. Наибольшие потери противник понес в районе Антоновского моста и Кинбурнской косы, подчеркнул он.
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По словам Сальдо, необходимо препятствовать киевскому режиму в накоплении запасов вооружения и расходных материалов для него, во избежание нанесения вреда российской армии.
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Артем Путинцев