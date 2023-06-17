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Сальдо: Число пострадавших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 103 человек

17 июня 2023, 13:26

Фото: kremlin.ru

В больницах Херсонской области находятся 103 пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число пострадавших при затоплении региона после разрушения Каховской ГЭС возросло до 103 человек, сообщает «РИА Новости».

По словам Сальдо, в медучреждения региона госпитализированы 103 пострадавших.


Губернатор отметил, что эвакуация людей из затопленных населенных пунктов продолжается. Всего из региона, в котором объявлен режим ЧС, удалось вывезти более 7,8 тысяч человек.

Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал украинцев подать в суд на главу армии США Марка Милли.
#Сальдо
#Херсонская область
#Каховская ГЭС
#Пострадавшие
#Эвакуация
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Милонов предложил ставить стенды с информацией о профилактике наркомании в аптеках
05 июля 2023, 14:18

Фото: istockphoto.com/Baloncici

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании.
Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.

Он отметил, что такие меры помогут людям оперативно найти способ лечения и избавиться от наркотической зависимости. При этом, по мнению Милонова, такие нововведения не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат, поскольку помочь в реализации такой инициативы смогут волонтёрские, общественные и некоммерческие организации.

«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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#аптеки
#наркомания
#лечение
#стенды
#здравоохранение
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Власти Крыма заявили об отсутствии пробки перед Крымским мостом
05 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что в среду, 5 июля, пробок перед Крымским мостом нет ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны полуострова.
«По поручению Главы Республики Крым Аксёнова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет», - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
 
Он также добавил, что со стороны Краснодарского края по состоянию на 13.10 движение при въезде на Крымский мост свободно.

Напомним, 4 июля президент России Владимир Путин поручил обеспечить безопасность едущих на отдых по Крымскому мосту россиян.

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#Крымский мост
#пробка
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Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели
05 июля 2023, 14:02

Фото: iStock/Germanovich

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в конце недели в Москве ожидаются дожди, грозы и температура воздуха до плюс 29 градусов, передает РИА Новости.
Позднякова добавила, что  в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков. 

«При грозе порывы ветра будут достигать 12–17  метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют», — рассказала синоптик.

Позднякова также отметила, что из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха с пятницы погода будет ощущаться дискомфортной из-за низкого содержания кислорода.

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#погода
#дождь
#синоптик
#Москва
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США окажут «помощь» полиции Украины в «расследовании военных преступлений»
05 июля 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».
«В дополнение к обучению международному гуманитарному праву и передовым практикам проведения расследований программа должна включать обеспечение непосредственной технической поддержки для украинских должностных лиц в расследовании конкретных военных преступлений», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала Конгресс США остановить финансирование «нацистской армии Украины».

«Просто остановитесь. Вы проголосовали за отправку $113 млрд нацистской армии Украины», — приводят argumenti.ru слова Марджори Тейлор Грин.

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#США
#Украина
#расследование
#полиция
#финансирование
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В Санкт-Петербурге мощный пожар в промзоне на Салова
05 июля 2023, 13:55

Фото: iStock/sarawutk

В Петербурге произошло возгорание на улице Салова, полыхает ангар с покрышками.
Клубы черного дыма наблюдают в центре города, сообщает телеграмм-канал Readovka.

Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в ангаре с автомобильными покрышками. В настоящее время информации о пострадавших нет. На место инцидента прибыли экстренные службы. 

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#пожар
#Санкт-Петербург
#промзона
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«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России выросли в несколько раз
05 июля 2023, 13:50

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза.
По итогам июня продажи новых легковушек в России выросли до 82,4 тысяч штук, что в 2,5 раза больше, чем результат 2022 года.
 
30% от проданных в июне автомобилей приходится на отечественные Lada ― 23,7 тыс. машин. На втором месте китайский Chery (более 10 тыс.), на третьем ― Haval (более 8 тыс.), на четвертом расположился Geely (почти 7 тыс.). Топ-5 замкнул Changan (более 3 тыс.).
 
Самой популярной моделью в июне стала Lada Granta, за ней следует Haval Jolion. Тройку замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max.
 
Всего в первом полугодии нынешнего года в России продано 401,6 тысяч  новых легковых автомобилей. Что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты считают, что российский авторынок новых легковушек «уже вышел «в плюс».

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#автомобили
#машина
#Россия
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Объём производства сладкого печенья в Подмосковье вырос на 54%
05 июля 2023, 13:48

Фото: istockphoto / dusanpetkovic

В 2023 году в Подмосковье было произведено свыше 8% от общего объема сладкого печенья в Центральном федеральном округе и 3% от общероссийского объема.
Самыми крупными производителями печенья в Московской области являются «КДВ Воскресенск», «КДВ Павловский Посад», хлебозавод компании «Коломнахлебпром»,  кондитерская фабрика  «Русская печь», компания «Паритет Инвест», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Московской области объём производства сладкого печенья в апреле 2023 года составил 7,3 тысяч тонн, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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#Печенье
#сладкое печенье
#ЦФО
#Подмосковья
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Врач Маскин: После укуса клеща может появиться аллергия на красное мясо
05 июля 2023, 13:48

Фото: istockphoto.com/karandaev

Врач Максим Маскин заявил, что укус клеща может вызвать аллергическую реакцию на продукты животного происхождения, в частности на красное мясо.
«Это не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — пояснил в беседе с RT Маскин.

При аллергической реакции у человека могут наблюдаться такие симптомы, как крапивница, отёк горла или языка, боль в животе и тошнота, в тяжёлых случаях — анафилаксия.

Кроме этого, возможны реакции на мясо птицы, яйца, молочные продукты, блюда с желатином.

Эксперт подчеркнул, что при любых проявлениях аллергической реакции следует немедленно обращаться к врачу.

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#клещ
#аллергия
#врач
#здоровье
#мясо
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МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС
05 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС.
Он отметил, что в ходе проверок, которые были проведены на станции за последнее время, каких-либо признаков минирования обнаружено не было. Об этом сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти». 

Информацию о якобы готовящейся диверсии на Запорожской АЭС, обсуждают украинские власти. Россия считает подобные заявления провокацией и не исключает подрыва станции Киевом. 

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#МАГАТЭ
#Украина
#ЗАЭС
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