Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами

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Глава региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар по Скадовску Херсонской области, предварительно, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами. В результате этой атаки пострадали двое мирных жителей.
Сальдо добавил, что из-за обстрела украинских войск такого рода боеприпасами сгорел частный дом в Новой Каховке, а также повреждена линия электроснабжения.
Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
Напомним, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.
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Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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Екатерина Коршунова