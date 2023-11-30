Сальдо: Киев готовит военную провокацию в отношении Польши

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев на случай критического снижения поддержки со стороны западных партнёров готовит военную провокацию в отношении Польши. Об этом пишет РИА Новости.
«Речь идёт о провокации, связанной с ударом западными или своими переделанными ракетами, на детали которых они хотят нанести российскую маркировку, чтобы затем обвинить РФ. Готовы это сделать они будут, когда почувствуют, что Запад снизил поддержку настолько, что фронт для киевского режима готов рухнуть. Это может произойти в самой близкой перспективе», — цитирует агентство слова собеседника.
Сальдо добавил, что вероятность осуществления такого безумного плана сейчас оценить сложно, как и реакцию западных стран на его воплощение.
«В США сразу поймут, что произошло на самом деле. А в Польше, например, недавно официальное расследование подтвердило, что убийство двух поляков было совершено украинской ракетой. Так что не факт, что западные центры, принимающее решения, поведутся на провокацию. Однако то, что киевский режим способен на подобное безумие, – несомненно», — выразил своё мнение губернатор.
Глава Херсонской области подчеркнул, что действующее киевское правительство «полностью лишилось политического разума».
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