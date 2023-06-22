Сальдо: Киев показал приверженность нацистской Германии, обстреляв Чонгарский мост

Фото: kremlin.ru
Киевский режим показывает приверженность нацистам, проводя такие диверсии как обстрел Чонгарского моста
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелом Чонгарского моста Киев только подтвердил свою приверженность нацистской Германии, сообщает «РИА Новости».
«Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны», - подметил Сальдо.
Этот акт, по словам губернатора, как нельзя лучше показывает приверженность киевских властей нацистскому режим. Однако, конец у Киева будет такой же, как и у немецких нацистов, подчеркнул Сальдо.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как в Киеве готовится провокация вокруг Запорожской АЭС. По словам Рогова, в последнее время спецслужбы Киева стали намекать на готовящийся теракт на АЭС, в частности в пруде-охладителе, со стороны России.
«Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны», - подметил Сальдо.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как в Киеве готовится провокация вокруг Запорожской АЭС. По словам Рогова, в последнее время спецслужбы Киева стали намекать на готовящийся теракт на АЭС, в частности в пруде-охладителе, со стороны России.
Евгения Парфентьева