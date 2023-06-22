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Сальдо: Киев показал приверженность нацистской Германии, обстреляв Чонгарский мост

22 июня 2023, 10:04

Фото: kremlin.ru

Киевский режим показывает приверженность нацистам, проводя такие диверсии как обстрел Чонгарского моста
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелом Чонгарского моста Киев только подтвердил свою приверженность нацистской Германии, сообщает «РИА Новости».

«Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны», - подметил Сальдо.


Этот акт, по словам губернатора, как нельзя лучше показывает приверженность киевских властей нацистскому режим. Однако, конец у Киева будет такой же, как и у немецких нацистов, подчеркнул Сальдо.

Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как в Киеве готовится провокация вокруг Запорожской АЭС. По словам Рогова, в последнее время спецслужбы Киева стали намекать на готовящийся теракт на АЭС, в частности в пруде-охладителе, со стороны России.
#Сальдо
#Чонгарский мост
#Киевский режим
#Нацистская Германия
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Диетолог Гридина опровергла миф о полезности варенья
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Диетолог Наталия Гридина рассказала, что фрукты и ягоды в варенье лишаются полезных свойств.
Варенье считают полезным продуктом, но на самом деле длительная термическая обработка фруктов и ягод ликвидирует их полезность. Об этом «Газете.Ru» сообщила диетолог Наталия Гридина.
 
«После варки в варенье практически не остается витаминов. Варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», – прокомментировала миф о полезности варенья Наталия Гридина.
Диетолог предупредила, что варенье фактически является жидким сахаром со вкусом фруктов или ягод.
 
При этом о пользе варенья тоже не стоит забывать. Например, варенье из айвы оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, а варенье из цитрусовых или клюквы частично восполняет недостаток витамина С. Малиновое варенье содержит салициловую кислоту, которая входит в состав средств против гриппа и простуды.

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#варенье
#ягоды
#малина
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В московской квартире актёра Малькова обнаружили нарколабораторию
05 июля 2023, 12:38

istockphoto/blinow61

В Красносельском районе Москвы полицейские обнаружили в квартире 24-летнего артиста Дмитрия Малькова нарколабораторию.
Полиция пришла с проверкой в съёмную квартиру артиста по наводке его знакомого, пишет Shot. В квартире оперативники обнаружили запрещённые растения и средства для ухода за ними и хранения.
 
Правоохранители пока не возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
 
Дмитрий Мальков известен ролями в проекте «Чикатило», «ИП Пирогова», «Контакт».

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#Мальков
#наркотики
#актёр
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В Ярославле теплоход врезался в пирс, пострадали люди
05 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Maksim Zilberman

Теплоход «Москва-208» врезался в причал на набережной в Ярославле, есть пострадавшие.
Инцидент произошел в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает «Первый Ярославский».

Известно, что на борту находилось около 100 человек. ​В результате столкновения судна с бетонным причалом, несколько человек получили травмы. В настоящее время с теплохода эвакуировали людей. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

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#теплоход
#Ярославль
#причал
#авария
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В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»
05 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/Motortion

В Верхней Пышме Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова в его кабинете.
Об этом сообщил портал E1.ru, ссылаясь на местного жителя. Сообщается, что убийца легко проник на территорию завода и вошёл в кабинет Лухманова, где и застрелил его.
 
Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
 
В региональном СК не стали комментировать убийство, а в компании подтвердили порталу E1.ru случившееся.

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#Свердловская область
#Верхняя Пышма
#Пластблок
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Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием
05 июля 2023, 12:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области проводится большая работа по оснащению медицинских организаций современным оборудованием, так в Орехово-Зуевскую больницу поступил новый рентгеновский аппарат.
В поликлинику № 4 Орехово-Зуевской больницы поступил новый рентгеновский аппарат, который позволит врачам проводить более 50 исследований в день. Новый аппарат значительно лучше устаревшего, он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.
«Для проведения качественной и высокоточной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами. С начала года в наши медучреждения поставлено 24 единицы такого оборудования на сумму более 460 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования. 

Время на рентген на цифровом аппарате — семь минут, а на аналоговом это займёт 20 минут. Поэтому результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
«Цифровое оборудование позволяет значительно сократить сроки проведения диагностики, при этом лучевая нагрузка на пациента – ниже. Результаты исследования появляются у врача в кратчайшие сроки. Заключение доступно и самому пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику», — добавила врач-рентгенолог Людмила Юрченко. 
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#Минздрав
#тяжелое оборудование
#рентгенаппарат
#рентген
#Орехово-Зуево
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«Юнармия» проведет общеразвивающую творческую программу «Юнармия Арт»
05 июля 2023, 12:17

Фото: iStock/anatols

ВВПОД «Юнармия» проведет дополнительную общеразвивающую программу «Юнармия Арт» с 25 сентября по 16 октября 2023 года.
Проходить мероприятие будет на базе Международного детского центра Артек. Отбор на участие будет проводится с 19 июня по 26 июля 2023 года. Принять участие в программе смогут участники Движения в возрасте от 11 до 17 лет. Желающие присоединиться к мероприятию должны выполнить конкурсные задания, которые закреплены в Положении.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов, после чего, успешному кандидату предложат регистрацию на мероприятие. 

Целью конкурса является выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, добившихся успехов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней вокальной, хореографической, декоративно-прикладной и художественной деятельности и успешно выполнивших конкурсное задание. 

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#дети
#программа
#соревнования
#Артек
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Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов в этом году
05 июля 2023, 12:13

Фото: Минобразования МО

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции рассказал, что 17 российских выпускников получили 300 баллов за три предмета на ЕГЭ.
По словам Музаева, ещё 456 российских школьников сдали на 200 баллов 2  экзаменационных предмета, 7084 выпускника получили 100 баллов по одному из предметов.

В этом году выпускники общеобразовательных учреждений Белгородской области были освобождены от сдачи ЕГЭ. Вместо этого экзамена они должны будут пройти собеседование в институтах, а также в университетах.

Вузы Белгородской области получили поручение от Министерства науки и высшего образования РФ.

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#ЕГЭ
#выпускники
#экзамены
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Сотрудники Минпромторга прекратят использование iPhone для рабочих коммуникаций
05 июля 2023, 12:00

iStock/Tatiana Sidorova

4 июля чиновникам из Минпромторга и подведомственным ему организаций разослали распоряжение, которое запретит использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля.
«Ведомости» пишут, что данное распоряжение за подписью первого замминистра Василия Осьмакова получили сотрудники Минпромторга 4 июля.
 
Аналогичные запреты начнут действовать и в других крупных ведомствах и регионах в ближайшее время.
 
В приказе Минпромторга обозначен прямой запрет на использование «мобильных устройств Apple в служебной деятельности». Контроль за соблюдением запрета возложен на заместителя главы ведомства Василия Шпака.
 
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.

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#iPhone
#Минпромторг
#запрет
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Британский турист, испортивший стену Колизея, заявил, что не знал о древности памятника
05 июля 2023, 11:56

Фото: iStock/Elena Perova

Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, заявил, что узнал о том, насколько этот памятник архитектуры древний, только после происшествия. Об этом сообщает газета «il Messaggero».
Отмечается, что турист написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, в котором выразил свои сожаления и признался, что ранее ему не было известно о древности памятника.

Сообщается, что римская прокуратура проводит расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. Действия вандала вызвали массовое возмущение в политических кругах и итальянских СМИ.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил британского туриста Ивана Данаилова в невоспитанности и призвал строго его наказать.

Уточняется, что по итальянскому законодательству вандалу грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, а также ему может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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#вандализм
#Колизей
#Рим
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