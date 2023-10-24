Сальдо назвал принудительную эвакуацию детей в Киеве отвлекающим маневром

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Власти Украины заявили, что под предлогом боевых действий якобы начинается принудительная эвакуация семей с детьми с правового берега Днепра. Об этом сообщает глава Херсонской области Владимир Сальдо, указав, что это может быть «отвлекающим маневром».
«Назначенные киевским режимом «власти» оккупированной территории Херсонской области заявили о принудительной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов на правом берегу Днепра от херсонской Антоновки до Дудчан», — написал херсонский глава.По мнению Сальдо, вывоз детей из зоны боевых действий это придуманный повод, так как за все время Киев не волновало состояние детей, несмотря на боевые действия и недавнее наводнение.
«Дело здесь, конечно, не в детях, дети им глубоко безразличны. Они пытаются ввести нас в заблуждение, придумывают отвлекающие маневры», - выразил мнение Сальдо.Он также заверил, что Россия в курсе их примитивных планов.
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Алина Юрчак