Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре

Российским военным удалось перехватить инициативу на нескольких направлениях. Противник продолжает идти в атаку, лишаясь личного состава и техники западного образца. Военные эксперты уверены, что вскоре ситуация на линии фронта окончательно обернется в пользу ВС РФ. О том, где имеет тактические успехи российская армия, и где пытается атаковать противник, читайте в материале «Радио 1».