Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ потеряли о двух батальонов личного состава при переправе через Днепр. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что за последние два дня украинская сторона потеряла более сотни военных. Он также оценил потери противника на переправе в районе Днепра и заявил, что враг лишился не менее полутора-двух батальонов во время осады на левом берегу реки.
Сальдо добавил, что российские бойцы уничтожают врага беспилотниками, ракетами, бомбами и артиллерийскими снарядами.
Прежде появилась информация о том, что российские бойцы отошли в районе Днепра на «более выгодные позиции», однако вскоре она была опровергнута. Оказалось, что неудачи на этом направлении терпят ВСУ, которые были вынуждены перебросить свои подразделения на левобережье.
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Сальдо добавил, что российские бойцы уничтожают врага беспилотниками, ракетами, бомбами и артиллерийскими снарядами.
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Анастасия Крестьянова