Сальдо оценил ситуацию с ЧС на Каховской ГЭС

Фото: Сайт Кремля
Владимир Сальдо заявил, что в военном отношении ситуация после ЧС на ГЭС сложилась в пользу РФ
Оперативно-тактическая ситуация из-за разрушения Каховской ГЭС могла сложиться в пользу ВС РФ. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он ответил на вопрос о том, как повлияет разрушение украинскими военными ГЭС на обороноспособность ВС РФ на территории региона.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что село Корсунка оказалось под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.
Он ответил на вопрос о том, как повлияет разрушение украинскими военными ГЭС на обороноспособность ВС РФ на территории региона.
«С точки зрения военной ситуация сложилась оперативно-тактическая в пользу сил РФ», - отметил Сальдо.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что село Корсунка оказалось под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.
Татьяна Лаврова