Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что мобилизация в Херсонской области не планируется, информация, которую распространяет киевский режим, является фейковой. Об этом Сальдо написал в своем телеграм-канале.
По словам Сальдо, пропаганда киевского режима распространяют его «указ» с множеством ошибок. Врио губернатора региона попросил людей доверять только официальным источникам информации.
Сальдо отметил, что многие жители Херсонской области добровольно вступают в ряды ВС РФ.
Напомним, ранее штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Левый берег Днепра в Херсонской области находится под полным контролем российских войск.
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Сальдо отметил, что многие жители Херсонской области добровольно вступают в ряды ВС РФ.
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Екатерина Коршунова