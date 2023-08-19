Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

Украинские военные заканчивают обучение по управлению американскими танками Abrams в Германии, однако они не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на представителя армии США в Европе и Африке, Мартина О’Доннелла.