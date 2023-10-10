Сальдо раскрыл правду об украинских военных

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ близки к надлому и полной деморализации. Об этом Сальдо написал в своем телеграм-канале.
Губернатор Херсонской области пояснил, что российская армия должна воспользоваться этим. Он отметил, что ВС РФ переходят в наступление на многих участках боевых действий.
Сальдо подчеркнул, что киевские власти не пытаются скрыть факт того, что они полностью перешли на террористические методы. Губернатор добавил, что это свидетельствует о деградации военной мысли в ВСУ.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ на несколько сотен метров продвинулись на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области.
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Сальдо подчеркнул, что киевские власти не пытаются скрыть факт того, что они полностью перешли на террористические методы. Губернатор добавил, что это свидетельствует о деградации военной мысли в ВСУ.
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Екатерина Коршунова