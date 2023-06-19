Сальдо рассказал, когда начнется восстановление Каховской ГЭС

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«Безусловно, после достижения целей СВО или даже раньше, когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС. Другого пути нет — слишком сильно на нее завязана экология и экономика Херсонской области и Крыма. Это принципиальный вопрос. Однако ясно, что конкретные планы и проекты будут составляться позже», — цитирует агентство слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские бойцы отразили ночную атаку ВСУ с использованием техники НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.