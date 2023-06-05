Сальдо рассказал о работе разведки ВСУ в Херсонской области

Сальдо рассказал о проведении разведки ВСУ в дельте Днепра Херсонской области
Небольшими группами украинские бойцы проводят разведывательные операции в дельте реки Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его данным, за последние сутки бойцы Вооружённых сил Украины не вели боевые действия в регионе, но проводили разведку вблизи реки.
Ранее Сальдо заявил, что у Украины и США не хватит сил для того, чтобы захватить территории Крыма.
По его данным, за последние сутки бойцы Вооружённых сил Украины не вели боевые действия в регионе, но проводили разведку вблизи реки.
«Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться», — подчеркнул врио главы области.
Ранее Сальдо заявил, что у Украины и США не хватит сил для того, чтобы захватить территории Крыма.
По его словам, украинская и американские стороны, говоря о сроках захвата, делали акцент на конце лета текущего года. Однако, после этого сроки систематически переносились.
Андрей Гаврилов