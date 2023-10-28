Сальдо: Расстрелы в рядах ВСУ стали самым обычным делом

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Стрельба по своим в вооруженных формированиях киевского режима уже стала привычным делом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Также глава Херсонской области рассказал, что тела убитых часто не убирают с поля боя, а раненых отвозят в последнюю очередь. Причем везут не в полевые санчасти, а сразу в дальние госпитали, так что живыми туда доезжают не все, заключил Владимир Сальдо.
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