Отмечается, что в настоящее время увеличение военного производства на Украине крайне сложно реализовать. Это связано с тем, что долгие годы в стране наблюдалась деиндустриализация, а экономика государства совершенно не готова к дополнительным тратам.Также известно, что украинское правительство взволнованно сокращением поддержки западных стран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что переключение внимания западных союзников на другие события крайне опасно для президента Украины Владимира Зеленского.Кроме того, издание обращает внимание на нехватку рабочих, что связано с большим оттоком населения из страны, а также мобилизацией. Таким образом, у Украины нет человеческих ресурсов для поддержания инфраструктуры.Германия разрешила концерну RheinmetallДепутат Белик: Киев решил пойти ва-банк, предложивУкраина понесла