Сальдо: Разрушение ГЭС не помешает российским военным

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Разрушение ГЭС не помешает российским силам защитить левобережье Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС не помешает военнослужащим РФ защитить левобережье Днепра, сообщает «РИА Новости».
«Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру не критичного объема воды, оно не помешает военным РФ защитить левобережье», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
Политик подчеркнул, что подтопление от ГЭС не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. По его словам, эвакуация людей не потребуется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду.
«Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру не критичного объема воды, оно не помешает военным РФ защитить левобережье», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду.
Евгения Парфентьева