Сальдо: Российские средства ПВО сбили семь ракет, летевших в сторону Крыма

Фото: istockphoto/vladj55
Российские военные с помощью систем противовоздушной обороны отбили массовую атаку на южные регионы страны. Над Херсонской областью были сбиты семь ракет, летевших в сторону Крыма.
По информации наземных служб, люди и инфраструктура не пострадали. Владимир Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность на данный момент не миновала. Военные и дежурные системы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной боевой готовности.
Читайте также:
Глава Севастополя Развожаев сообщил о работе ВС РФ по уничтожению воздушных целей
Шойгу раскрыл, на сколько Украине хватит истребителей F-16
Минобороны РФ: средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ
Александр Бойцов