Сальдо: Российские военные потопили шесть лодок ВСУ у Антоновского моста

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Сальдо подчеркнул, что никакого плацдарма у моста ВСУ не создали, наступательного потенциала у них также нет. За последние двое суток российским военным удалось потопить шесть украинских лодок, которые направлялись на подкрепление к своим подразделениям.
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