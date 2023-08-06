Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мост в Херсонской области

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий.
Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина.
В данный момент она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены и приведены в готовность. Спецслужбы флота работают на месте. В случае, если состояние мины позволит, её отбуксируют в безопасное место или уничтожат в акватории.
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Мария Фирсова