Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мост в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по хлебозаводу в Токмаке. Об этом написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. В посте говорится, что удары из ракетных систем залпового огня HIMARS были нанесены в ночь на 6 августа. В результате атаки, здание получило локальные повреждения, никто не пострадал, пишет Балицкий.