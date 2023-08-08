Сальдо сообщил об уничтожении украинского десанта при попытке высадки на левый берег Днепра

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Ночью военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили два катера СВУ при попытке высадить десант на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря в Херсонской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Владимир Сальдо добавил, что попытка украинских десантников высадиться была своевременно пресечена, солдат ВСУ в районе Казачьих Лагерей в настоящее время нет. Левый берег находится под надежной защитой российских войск, а все, кто попытается высадиться, будут уничтожены.
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Александр Бойцов