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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные «мясные штурмы» массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Глава региона обратил внимание на то, что Украина пытается создать благоприятное впечатление у западных кураторов и не делится с ними истинным положением дел. По словам Сальдо, украинское командование бросает в штурмы бойцов, так как жалеет и бережет западную технику. В результате, украинские боевики гибнут как мухи, заключил губернатор.
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Анастасия Крестьянова