Сальдо: Украинские боевики обстреляли мирные кварталы Херсона

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Украинские боевики на пикапе с миномётом обстреляли гражданские кварталы Херсона, чтобы потом переложить ответственность на Россию, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооружённых формирований на пикапе с миномётом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных. Прилетело по гражданским автомобилям, в украинском сегменте сети ширятся неискренние слезливые публикации», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
По словам губернатора, этот фиктивный обстрел был организован на фоне объявления об усилении мобилизации на подконтрольной Киеву части Херсонской области, которое было сделано три дня назад. Таким образом киевские власти намеревались напугать местных жителей и сподвигнуть их самостоятельно пойти в военкоматы.
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Евгения Парфентьева