Сальдо: В боях у Антоновского моста ВСУ потеряли не менее 100 бойцов убитыми и еще больше — ранеными

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.