Сальдо: В Херсонской области отменили режим ЧС после разрушения ГЭС

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Режим чрезвычайной ситуации, который в Херсонской области ввели после разрушения Каховской ГЭС, отменён, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введенный моим указом от 06 июня 2023 г. в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменён», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
Он также отметил, что ликвидация последствий наводнения, а также оказание пострадавшим помощи, продолжается до сих пор. В настоящий момент от воды удалось освободить 22 населённых пункта.
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Евгения Парфентьева