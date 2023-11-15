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Военные частей Вооруженных сил РФ устроили противнику, заблокированному в районе села Крынки, настоящий огненный ад. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем телеграм-канале глава региона написал, что ВСУ подвергаются постоянным ударам, для которых используются ракеты, артиллерия, авиационные бомбы, снаряды тяжёлых огнемётных систем, беспилотные летательные аппараты. По словам губернатора, это стало возможным после того, как в район села были стянуты дополнительные силы.
Сальдо также отметил, что невозвратные потери украинской стороны на этом участке за пару дней превысили сотню человек. По его словам, для операции по форсированию Днепра командование ВСУ стянуло сюда лучшую технику и самые боеспособные части националистов и наёмников.
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Сальдо также отметил, что невозвратные потери украинской стороны на этом участке за пару дней превысили сотню человек. По его словам, для операции по форсированию Днепра командование ВСУ стянуло сюда лучшую технику и самые боеспособные части националистов и наёмников.
«Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами. Однако уже очевидно, что эти планы, подобно «Барбароссе», полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких», — заключил Владимир Сальдо.
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Александр Бойцов