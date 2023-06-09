Сальдо: В результате удара ВСУ по детскому лагерю один человек погиб

Фото: iStock/3D_generator
Напомним, ВСУ ударили ракетами по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области. Информацию об ударе подтвердил врио региона Владимир Сальдо. По его словам, одну ракету удалось сбить система ПВО, две, к несчастью, упали на детский лагерь.
По словам губернатора, на обломках ракет нашли английские маркировки, поэтому – скорее всего это британские Storm Shadow, переданные украинским боевикам Западом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос призвал руководство приостановить наступление, иначе украинскую армию ждет поражение.