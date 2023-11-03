Сальдо: В результате удара ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибла женщина

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию социального фонда и службы занятости в поселке Чаплинка, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Сегодня украинские вооруженные формирования обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке. Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
По словам губернатора, в результате удара погибла женщина. Ещё двое пострадавших жителей Чаплинки госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
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