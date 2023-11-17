«Это некролог»: Сальдо высмеял пост Зеленского о высадке ВСУ на левом берегу Днепра

Фото: сайт Кремля
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высмеял пост президента Украины Владимира Зеленского, который опубликовал фотографии бойцов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра, который находится под контролем российских военных.
Сальдо отметил, что Зеленский «опубликовал пафосный по форме и пустой по содержанию пост», в котором также прикрепил фотографии боевиков, которые высадились на левом берегу Днепра. Глава Херсонской области назвал этот пост некрологом, объяснив, что именно эти украинские военные уже ликвидированы российскими силами., уточнив, что некоторых из них даже удалось опознать.
Ранее украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал о сотне трупов своих сослуживцев на левом берегу Днепра.
Читайте также:
Новости СВО: сотни убитых солдат найдены на Днепре, как ВСУ сдаются в плен через соцсети
Украинский военный рассказал, как сдался в плен через Telegram
На Днепре ВС РФ взяли в плен украинского военного, оказавшегося отцом-одиночкой
«Ничего другого кровавый клоун, отправляющий тысячи на верную смерть, написать и не мог. Пустопорожняя гнусавая болтовня – это его отвратительная сущность», - заключил Сальдо.
Читайте также:
Новости СВО: сотни убитых солдат найдены на Днепре, как ВСУ сдаются в плен через соцсети
Украинский военный рассказал, как сдался в плен через Telegram
На Днепре ВС РФ взяли в плен украинского военного, оказавшегося отцом-одиночкой
Элина Позднякова