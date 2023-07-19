Сальдо: ВС РФ уничтожили склад ГСМ ВСУ в Херсонской области

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Силами группировки войск ВС РФ «Днепр» в Херсонской области в районе села Львово уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что уничтожение военной инфраструктуры ВСУ является важной задачей, и она успешно выполняется российскими силами. По словам Сальдо, необходимо препятствовать киевскому режиму в накоплении запасов вооружения и расходных материалов для него, во избежание нанесения вреда российской армии.
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Элина Позднякова