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«Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
По словам Сальдо, населенный пункт Железный порт всю ночь находится под мощным обстрелом ВСУ.
Напомним, ранее Сальдо заявил, что под обстрелом Вооруженных сил Украины детского лагеря «Днепряны» погиб один человек.
По словам губернатора, на обломках ракет нашли английские маркировки, поэтому – скорее всего это британские Storm Shadow, переданные украинским боевикам Западом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканал CNN заявил о серьезных волнениях на Западе, после уничтожения Вооруженными силами РФ немецкого танка Leopard 2.