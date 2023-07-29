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Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

29 июля 2023, 17:25

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытались разрушить железную дорогу, которая соединяет Херсонскую область с Крымом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сальдо отметил, что украинские боевики применили при обстреле 12 дальнобойных ракет Storm Shadow.

По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.


Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

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#ракета
#железная дорога
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Подоляк предупредил украинцев о предстоящей тяжелой зиме
29 июля 2023, 16:24

Фото:istockphoto/Lacheev

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что грядущая зима для энергетической системы Украины и населения окажется сложнее, чем прошлая.
Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире канала «24».
 
«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», —сообщил глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк рекомендует украинцам покупать обогреватели и прочее оборудование, которое позволит бороться с холодами.

Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.

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#украина
#отопление
#зима
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Минобороны: ВС РФ 28 июля нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
29 июля 2023, 14:19

Фото: iStock/0

Минобороны РФ сообщило, что российские войска 28 июля нанесли удар в Днепропетровске по пункту управления ВСУ.
Отмечается, что назначенный объект поражен, цель удара достигнута.

Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

Также Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

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#украина
#всу
#сво
#вс рф
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Балицкий: российские войска отбили попытку ВСУ атаковать Старомайорское
29 июля 2023, 14:10

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.

Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».

Напомним, ранее Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

Также утром 29 июля ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.

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#украина
#село
#пропуска
#дома
#всу
#шойгу
#сво
#запорожская область
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Депутаты должны будут согласовывать с Шойгу поездки на СВО
29 июля 2023, 13:08

Фото: сайт Кремля

Депутатов обязали согласовывать поездки в воинские части, которые находятся в новых регионах, с Вячеславом Володиным, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
Депутаты Госдумы РФ теперь должны ставить в известность спикера Вячеслава Володина или его заместителей о поездках, которые планируются в новые регионы, и посещении воинских подразделений, пишет ТАСС.
 
Также депутаты  будут обязаны согласовывать поездки с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
 
Новый порядок организации коснется только посещения воинских частей и подразделений, но не распространится на командировки с посещением социальных объектов, встреч с избирателями.

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В Брянской области ВСУ обстреляли село Ломаковка
#госдума
#депутаты
#сергей шойгу
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ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области
29 июля 2023, 10:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

Напомним, ВСУ утром 29 июля обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах. Было совершено не менее пятнадцати прилетов. Информация о пострадавших и погибших при обстреле села в Брянской области не сообщается.

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Немецкий генерал Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери из-за российских мин

#сша
#село
#дома
#информация
#всу
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Немецкий генерал Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери из-за российских мин
29 июля 2023, 09:14

Фото: iStock/Neznam

ВСУ несут крупные потери из-за российских мин.
По словам главы ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующего немецкого бригадного генерала Кристиана Фрейдинга, это рушит принципы военного дела, которым следует НАТО, пишет агентство DPA.
 
«Специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполнять опасную для жизни работу вручную», —рассказывает военный изданию T-online.
Саперы часто подвергаются обстрелам, многие из них убиты или получили серьёзные ранения в начале контрнаступления. По данным Госдепартамента США, заминированная площадь на Украине равняется почти половине территории Германии.
 
Фрейдинг рассказал, что разминирование не только сделало продвижение украинских военнослужащих кровавым и почти невозможным, но и обрушило натовский военный принцип— натолкнуться на мины, увернуться, обойти. При таком масштабе минных заграждений, установленных за 9 месяцев, следовать данному принципу невозможно.

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#германия
#украина
#всу
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Экс-разведчик США Риттер заявил, что Зеленскому нужно будет выбирать из двух плохих вариантов
29 июля 2023, 09:03

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал статью для Consortium News, где сообщил, что после провала контрнаступления, Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов.
По предположению Риттера, президент Украины Владимир Зеленский будет «выбирать яд по своему усмотрению». Он встанет перед выбором: согласиться на мир, принять территориальные претензии России и отказаться от членства в НАТО или продолжить борьбу, которая грозит потерями территорий и уничтожением украинцев.
 
Также Риттер прогнозирует, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет вынуждена сражаться за существование в новом миропорядке.

Ранее капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что решением начать контрнаступление украинский лидер Владимир Зеленский обрек ВСУ на смерть. 

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В Брянской области ВСУ обстреляли село Ломаковка
29 июля 2023, 08:44

Фото:istockphoto/Mikhail Shapovalov

ВСУ утром 29 июля обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области.
Telegram-канал Mash пишет, что было произведено не менее 15 прилетов.
 
В результате обстрела загорелось два дома, а людям приходилось укрываться в подвалах.
 
Информация о пострадавших и погибших при обстреле села в Брянской области не сообщается.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».

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#обстрел
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Полковник США Дуглас Макгрегор: Украинская армия начала разваливаться под ударами России
29 июля 2023, 06:54

Фото: iStock/Iryna_Imago

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разваливаться под натиском российских сил. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное», — сказал Макгрегор, добавив, что все украинские больницы уже переполнены.

Ранее полковник отмечал, что когда российская армия берет под свой контроль новый город – туда сразу прибывает помощь с провизией, лекарствами и всем необходимым. Подобное отношение заставляет украинцев добровольно складывать оружие и сдаваться в плен.

Хотя военные эксперты говорят, что украинский прорыв все еще возможен, они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы, что может приблизить войну к замораживанию позиций. Как пишет старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, Киев не только не прорвет в этом случае оборону ВС РФ, но и рискует нарваться на контрудар российской армии.

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#дуглас макгрегор
#всу
#вооружённые силы рф
#сво
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