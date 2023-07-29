Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытались разрушить железную дорогу, которая соединяет Херсонскую область с Крымом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сальдо отметил, что украинские боевики применили при обстреле 12 дальнобойных ракет Storm Shadow.
По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.
Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».
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По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.
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Екатерина Коршунова