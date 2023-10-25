Сальдо: ВСУ пытаются высаживать ДРГ вдоль Днепра в Херсонской области

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС Украины пытаются высаживать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что только за последние три дня ВС РФ ликвидировали девять лодок со всеми находившимися на борту.
Сальдо добавил, что эвакуационные и высадочные группы противника поражаются операторами БПЛА группировки «Днепр» на плаву и на суше.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Наиболее активный на линии боевого соприкосновения в Херсонской области сейчас участок вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки. Здесь враг пытается высаживать ДРГ, эвакуировать раненых. Убитых даже не пробуют вывозить. Тропинки вдоль железнодорожного моста до Днепра усеяны телами украинских боевиков», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян