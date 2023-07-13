Сальдо: ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста завершаются из методичной ликвидацией. Об этом пишут «Известия».
Сальдо добавил, что ВСУ не прекращают попыток перебросить мелкие группы в район Антоновского моста. Однако нельзя сказать, что он там закрепился, потому что основная часть лодок еще на воде ликвидируется артиллерия.
Сальдо добавил, что командованию украинской армии «не жалко» человеческого ресурса, так как места погибших занимают новые боевиков.
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«Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — цитирует издание слова исполняющего обязанности главы региона.
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Диана Аванесян