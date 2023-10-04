Сальдо: ВСУ стягивают западную технику для форсирования Днепра

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Вооруженные силы Украины стягивают западную технику к правому берегу Днепра для форсирования реки, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью для «Россия-24».
«Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники и большей частью западной техники», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
По словам губернатора, ВСУ продолжают безуспешные попытки высадиться на острове в пойме Днепра. При этом, Сальдо опасается, что удары, которые собираются наносить украинские боевики при форсировании реки, могут быть направлены и на мирное население Херсонской области.
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