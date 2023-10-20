Сальдо: заградотряд расстрелял солдат ВСУ за отказ форсировать Днепр

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Загранотряд группировки войск «Днепр» расстрелял своих же военных за то, что те отказались выполнять задание по форсированию Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо. За их спинами прячутся наёмники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что 20 октября на правом берегу Днепра в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наёмников расстрелял украинских солдат, которые не захотели форсировать Днепр.
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