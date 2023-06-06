Сальдо записал видеообращение к гражданам Украины

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Владимир Сальдо обратился к украинскому народу
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видеообращение к гражданам Украины с призывом объединиться и освободиться от гнета Зеленского, сообщает «РИА Новости».
«Мы вместе, мы родные люди. Давайте объединимся, повернемся в другую сторону и освободимся от этого нашествия, от всей той швали, что там собралась. Обращаюсь к клике Зеленского: это последний гвоздь в тот гроб, который вы себе строите. Всё, шоу закончилось. У нас назад дороги уже нет — только вперед. Мы освободим всех», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
Политик записал ролик на украинском языке на фоне одного из населенных пунктов, затопленных из-за атаки ВСУ на Каховскую ГЭС.
Сальдо призвал украинцев посмотреть на последствия деятельности киевского режима, который вверг в стихийные бедствия мирных граждан Херсонской области.
Напомним, ранее Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС не помешает военнослужащим РФ защитить левобережье Днепра.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский журналист Стивен Брайен написал в издании Asia Times, что Вооруженным силам Украины не удастся осуществить успешное контрнаступление.
«Мы вместе, мы родные люди. Давайте объединимся, повернемся в другую сторону и освободимся от этого нашествия, от всей той швали, что там собралась. Обращаюсь к клике Зеленского: это последний гвоздь в тот гроб, который вы себе строите. Всё, шоу закончилось. У нас назад дороги уже нет — только вперед. Мы освободим всех», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
Сальдо призвал украинцев посмотреть на последствия деятельности киевского режима, который вверг в стихийные бедствия мирных граждан Херсонской области.
Напомним, ранее Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС не помешает военнослужащим РФ защитить левобережье Днепра.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский журналист Стивен Брайен написал в издании Asia Times, что Вооруженным силам Украины не удастся осуществить успешное контрнаступление.
Евгения Парфентьева