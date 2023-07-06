Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше не существует

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Врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС водохранилище не просто обмелело, а его больше нет. Об этом Сальдо сообщил в эфире Первого канала.
«Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма», — отметил Сальдо.
Он также добавил, что Каховское водохранилище было важно и для правобережья Днепра, так как вода из него подавалась в Кривой Рог, Орджоникидзе и Днепродзержинск.
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