Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение, передает РИА Новости.
По словам Сальдо, в городе осталось не более сорока тысяч жителей. Он отметил, что большинство лечебных учреждений закрыто.
Сальдо подчеркнул, что оставшиеся в городе люди живут в страхе перед боевиками и органами киевского режима.
Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что ВС Украины пытаются высаживать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки. Только за последние три дня ВС РФ ликвидировали девять лодок со всеми находившимися на борту.
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Екатерина Коршунова