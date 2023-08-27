Сальдо заявил, что ВСУ совершили покушение на журналиста в Херсонской области

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Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ совершили покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front в Херсонской области. Об этом Сальдо сообщил в своем телеграм-канале.
«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front Лекса», — написал Садьдо.
Он отметил, что украинские боевики выслеживали автомобиль журналиста и сбросили с беспилотника взрывное устройство. По словам врио губернатора, журналист ранен, но «остался в строю».
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