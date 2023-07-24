Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытке форсирования Днепра

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что с 1 по 23 июля украинские подразделения в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава.
Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Глава региона также назвал потери техники противника. По его словам, ВСУ потеряли более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы. Сальдо указал на переполненные госпитали, где получают медицинскую помощь военнослужащие украинских формирований.
Наибольшие потери противник понес в районе Антоновского моста и Кинбурнской косы, подчеркнул он.
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Глава региона также назвал потери техники противника. По его словам, ВСУ потеряли более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы. Сальдо указал на переполненные госпитали, где получают медицинскую помощь военнослужащие украинских формирований.
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Анастасия Крестьянова