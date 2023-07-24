Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытке форсирования Днепра

Вооруженные силы Украины уничтожили 1049 гражданских объектов на территории Донецкой Народной Республики, более 800 из них – школы и детские сады, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова на заседании комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.