Сальдо заявил о потерях ВСУ у Антоновского моста

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Врио губернатора Херсонской Владимир Сальдо заявил, что появились сведения о потерях ВСУ при попытке прорваться около Антоновского моста. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Это уже более 30 военнослужащих», - отметил Сальдо.
Он подчеркнул, что украинские силы лишились двух гаубиц американского производства, а также нескольких самоходных орудий. По его словам, ВСУ потеряли большое число лодок.
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