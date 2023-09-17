Сальдо заявил о взятии в плен украинских военнослужащих в Херсонской области

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Российские военные взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо также отметил, что один из военкомов, находящийся на подконтрольной Украине территории, заявил, что их общего числа мобилизованных прошлой осенью украинцев до сих пор находятся на фронте лишь 10%. Остальные из них либо погибли, либо остались инвалидами. По словам врио главы Херсонской области, вероятность умереть или остаться калекой в рядах ВСУ достигает 90%.
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