Сальдо заявил об уничтожении бойцов ВСУ около Антоновского моста

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Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ уничтожили ракетой «Искандер» 30 военных ВСУ у Антоновского моста
ВС РФ удалось одним ударом ракетой «Искандер» уничтожить 30 бойцов ВСУ возле Антоновского моста, еще десяток военнослужащих получили ранения. Об этом врио губернатора Запорожской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что украинские военные, которые смогли выжить, начали прятаться по обе стороны от моста по частным секторам. Выходить оттуда пока что они не планируют. Сальдо уточнил, что в настоящий момент российские силы ударяют артиллерией по оставшимся группировкам.
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«Военнослужащие группировки «Днепр» продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооруженных формирований. Сегодня нанесен удар ракетой комплекса «Искандер»: 30 боевиков убиты, еще с десяток покалечены», - подчеркнул Сальдо.
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Татьяна Лаврова