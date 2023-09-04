Самолет Су-34 применил ракету «Кинжал» в ходе СВО

ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.