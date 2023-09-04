Самолет Су-34 применил ракету «Кинжал» в ходе СВО

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Российский истребитель Су-34 в ходе СВО на территории Украины применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в Минобороны РФ.
«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО», — цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что экипаж, первым выполнивший подобную задачу, был представлен к государственным наградам.
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