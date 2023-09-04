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Самолет Су-34 применил ракету «Кинжал» в ходе СВО

ТАСС: Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
04 сентября 2023, 03:53
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Российский истребитель Су-34 в ходе СВО на территории Украины применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в Минобороны РФ.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что экипаж, первым выполнивший подобную задачу, был представлен к государственным наградам.

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#армия россии
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Mysl Polska: ВСУ ухудшили свое положение из-за нерабочей тактики
04 сентября 2023, 02:42

Положение ВСУ из-за тактики главнокомандующего Валерия Залужного значительно осложнилось. Об этом пишет Mysl Polska.
«Около двух недель назад ВСУ приблизились к передовой ВС РФ восточнее Работино, однако этого недостаточно, просто захват этого села, без окружающих высот, ничего не даст», — отмечает издание.

При этом фокус командования ВС Украины сместился в сторону Вербового. Предположительно, таким образом противник пытается заставить российских военных отступить. Но дополнительные проблемы для ВСУ создает тот факт, что в их распоряжении только узкий участок фронта в низине, поэтому Киеву для достижения успеха понадобится гораздо больше средств, чем есть в распоряжении украинской армии.

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В Госдуме заявили, что армия России никогда не уйдет из Крыма
Депутат Шеремет заявил, что армия России никогда не уйдет из Крыма
04 сентября 2023, 01:22

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет утверждает, что российские войска останутся на полуострове Крым навсегда, независимо от стремлений украинских властей и их западных партнеров, передает РИА Новости.
Михаил Шеремет подчеркнул, что российская армия остается в Крыму как гарант безопасности полуострова. Он также отметил, что благодаря присутствию российских войск, Крым находится в состоянии относительного спокойствия, где жители могут вести мирную жизнь, а дети посещать школы. В то же время он подчеркнул, что несмотря на постоянные попытки украинских вооруженных сил совершить ракетные и беспилотные атаки на полуостров, российские войска продолжают обеспечивать его безопасность.

Шеремет отметил, что Крым для Зеленского стал объектом фобии, так как он считается оплотом русского мира и примером успешного развития для территорий, вернувшихся в Россию.

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#крым
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В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления
Глава крымского парламента связал отставку Резникова с провалом контрнаступления
04 сентября 2023, 01:17

Фото: iStock/alzay

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с неудачей контрнаступления украинских вооруженных сил.
«Умерова я не знаю, но я в курсе текущего состояния оборонной системы на территории бывшей Украины. В Киеве сконцентрирована несерьезная группа лиц, и их действия свидетельствуют о неудачах в достижении заявленных целей в ходе „контрнаступления“. Западные покровители команды Зеленского недовольны такой ситуацией», — заявил Константинов агентству РИА Новости.
По его мнению, такие перестановки в команде направлены на то, чтобы спасти общую картину, даже если это означает жертву второстепенных фигур.

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Рогов заявил об успешной обороне ВС России в Запорожской области
Рогов заявил об успешной обороне ВС РФ в Запорожской области
04 сентября 2023, 00:35

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Он добавил, что украинскую армию в прямом и переносном смыслах разбивают «о первую линию обороны», неся при этом большие потери в живой силе и технике.

Кроме того, ВСУ продолжают сосредотачивать силы на линии фронта между населенными пунктами Работино и Вербовое, однако их попытки вклиниться в линию обороны на данном участке пресекаются.

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Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ
В Харькове два батальона ВСУ эвакуировали из-за вспышки «болезни легионеров»
03 сентября 2023, 23:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки опасного инфекционного заболевания, известного как «болезнь легионеров» или легионеллез. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Украина.ру».
Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении. Начальство бригады попыталось скрыть информацию об эпидемии, однако впоследствии стало известно, что в ночь с 2 на 3 сентября два стрелковых батальона этой бригады были госпитализированы в инфекционные отделения харьковских больниц.

Как сообщается в Telegram-канале, число заболевших может составлять около 1000 военнослужащих. На их боевые позиции направили части 32-й отдельной механизированной бригады, которая была перераспределена после значительных потерь во время боевых действий в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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#telegram
#лнр
#всу
#пушилин
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Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении
Пушилин назвал обстановку на артемовском направлении стабильно напряженной
03 сентября 2023, 23:28

Фото: сайт Кремля

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале поделился мнением о ситуации на артемовском направлении. Он описал ее как стабильно напряженную.
Он подчеркнул, что самый горячий участок находится на рубеже Клещеевка-Андреевка, где регулярно происходят атаки со стороны противника. В ответ на эти атаки, российские военные предпринимают контратаки и стараются улучшить свои позиции, как только есть такая возможность.

Пушилин также отметил, что он посетил 1-й армейский корпус, который активно участвует в боевых действиях на артемовском направлении. Кроме того, он наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики и вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

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#пушилин
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СМИ: Россия готова к затяжному конфликту на Украине
Global Times: Россия готова к затяжному конфликту на Украине
03 сентября 2023, 23:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь заявил, что ВС России готова к затяжным боевым действиям в зоне СВО на Украине. Об этом пишет Global Times.
«Российская армия заняла терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, готовясь к затяжной войне на истощение. Она создала три линии многоуровневой обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары и истощать сухопутные силы Украины», — говорится в публикации.

Сяолинь добавил, что российская сторона ведет ассиметричные боевые действия с целью истощить ВСУ. По его словам, наступление украинской армии так и не смогло вернуть ВСУ ни одного стратегически значимого объекта. Кроме того, противник потерял около 30% оружия, поставленного НАТО, а большое количество солдат оказались в плену у ВС РФ, подчеркнул автор.

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#сво
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В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus
Линднер призвал исключить вовлечение в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus
03 сентября 2023, 21:49

Фото: iStock/3D_generator

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, необходимо было исключить вовлечение в конфликт с Россией. Об этом сообщает телеканал ARD.
По словам Линднера, Германии необходимо следить за тем, как поставки ракет повлияют на способность в области защиты страны и альянса. 

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ.  Сообщается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой.

Также лава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине.

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В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма
Ивлев: Россия никогда не отдаст Крымский полуостров
03 сентября 2023, 21:36

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что РФ никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем. Об этом сообщает РИА Новости.
Ивлев отметил, что жители Крыма добровольно вошли в Россию, оккупации не было. Парламентарий подчеркнул, что украинский лидер умолчал о реальном количестве жертв на поле боя и о том, как матери и жены погибших военнослужащих протестуют из-за «бойни, развязанной киевской властью на деньги и вооружение США и Евросоюза».

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя. 

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