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Во время ракетного удара по Севастополю над акваторией Черного моря был замечен самолет ВМС США P-8A «Посейдон». Предполагается, что он не осуществлял корректировку огня, а фиксировал результаты налета.
То, что американский самолет осуществлял наблюдение за результатами украинской атаки, неопровержимо указывает на то, что она была запланирована и согласована Киевом с его западными союзниками.
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Александр Бойцов